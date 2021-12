Após divulgar detalhes, Vitória deve estrear marca própria neste domingo

O primeiro desafio do Vitória em 2021 pode marcar a estreia dos novos uniformes do clube, neste domingo, 3, às 18h15, diante do Operário, pela 32° rodada da Série B.

"Tiramos a capa que nos vestia. Agora, o nosso manto é a nossa pele! O nosso manto é o nosso grito!", escreveu o clube em sua conta no Twitter, na noite desta sexta-feira, 1°.

Sem um lançamento oficial, o manto Rubro-Negro será produzido pela marca própria do time. Em publicação nas redes sociais, comemorando o ano novo, foi possível ver alguns detalhes dos novos uniformes. Confira:

É uma nova era que se inicia. 🙌🏽 Nosso grito agora é o nosso manto! Feliz 2021, Nação! ❤️🖤🥂✨#NossoGrito #NossoManto #SouNego pic.twitter.com/dE8FhOOhwk — EC Vitória (@ECVitoria) January 1, 2021

