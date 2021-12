Após dividida com Kadu, Diguinho leva sutura de cinco pontos

O Vitória bateu o Fluminense no domingo, 27, somou três pontos na tabela, mas um jogador deixou uma marca negativa no Rio de Janeiro. Durante uma dividida com o volante Diguinho, o zagueiro Kadu atingiu a perna do atleta tricolor, o que causou um corte de cinco pontos.

O jogador rubro-negro foi expulso no lance e o meia do Flu retornou ao gramado depois do atendimento. No entanto, sem condições de continuar na partida, Diguinho foi substituído em seguida.

Mesmo sem um jogador em campo, o Leão conseguiu bater o Fluminense fora de casa e subir uma posição na tabela. Agora o time é o sexto colocado, com 47 pontos e cinco distante do G-4.

Além de Kadu, o time também perdeu o zagueiro Victor Ramos, suspenso pelo terceiro amarelo, e terá que enfrentar o Corinthians no próximo domingo, 3, com a dupla de zaga reserva no time de Ney Franco.

adblock ativo