Após descanso, Vitória retoma treinos na Toca do Leão

Depois de receberem folga na sexta-feira de Páscoa, 3, os jogadores do Vitória se reapresentaram neste sábado, 4, na Toca do Leão, para retomar os treinos. O foco da atividade foi voltada para o duelo contra o Ceará, que acontece quarta, 8, válido pelas semifinais do Nordestão.

Quase todos os atletas disponíveis no elenco rubro-negro participaram do trabalho para aprimorar a parte física. As únicas ausências foram o zagueiro Ednei, que precisou resolver assuntos particulares em Andorinha, sua cidade natal, no norte da Bahia, e o meia Escudero. O argentino pediu dispensa porque sua esposa passou por um procedimento médico.

O atacante Leilson, que está em recuperação de uma contusão muscular, e o volante José Welison, que se recupera da cirurgia de ligamento cruzado anterior, ainda seguem em tratamento no departamento médico.

O atacante Rhayner se recuperou das dores na cervical, sentidas durante a semana, e deve ser relacionado para a próxima partida. O Vitória volta a treinar neste domingo, 5, pela manhã.

