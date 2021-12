Após derrota, torcidas organizadas do Vitória decidem encerrar atividades

Após a derrota sofrida na noite da ultima quarta-feira, 27, diante do Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, as torcidas "Exército Rubro-Negro" e "Os Fiéis" decidiram comunicar através de suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 28, o encerramento das atividades como organizadas do Vitória.

Em declaração feita pelo Instagram, Os Fiéis agradeceram a toda torcida pelo apoio. "Infelizmente nem sempre os sonhos se concretizam. Agradeço a toda torcida Rubro Negra que nos apoiaram durante esse tempo, que confiaram e acreditaram em nosso projeto. Um projeto com enorme chance de dar certo, mas que infelizmente chega ao Fim".

O Exército Rubro-Negro também manifestou sua indignação no Instagram. "Pensamos e idealizamos "o diferente", mas o sistema arcaico de "Torcida Organizada" nos engoliu, e nos fez provar que a violência, o desamor e a intolerância predomina nesse meio", escreveram.

Vale lembrar, que essas mesmas duas torcidasorganizaram um protesto pacífico no último dia 19 de fevereiro, nas dependências do Barradão. Na ocasião, o ato foi intitulado de "Cartada Final", exigindo a renúncia do atual presidente do conselho diretor, Ricardo David.

adblock ativo