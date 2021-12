Após derrota, torcedores do Vitória protestam durante desembarque de jogadores

Os torcedores do Esporte Clube Vitória protestaram na noite deste domingo, 29, após o time Rubro-Negro perder para o Bragantino. O ato foi realizado na área de desembarque do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

Com palavras de ordem, os torcedores pediam por soluções para que o time apresentasse um bom resultado nas próximas partidas. Alguns tentaram se aproximar mais dos jogadores, para conversar com os mesmos. Agentes da Polícia Militar estiveram no local fazendo o monitoramento.

A reportagem entrou em contato com o clube e aguarda o posicionamento.

Da Redação | Foto: Reprodução

