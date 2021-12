Após derrota para o Coritiba, Leão retorna à zona de degola

Não adiantou enfrentar o pior time mandante e último colocado da Série A, pois todo jogo parece um suplício para o limitado Vitória. Com postura de rebaixável, o time baiano foi a segunda equipe a perder para o Coritiba no Couto Pereira. O Coxa venceu o Leão, por 2 a 0, e renasceu na competição, enquanto o Leão retornou à zona de degola.



A diretoria do clube bancou mais uma derrota na competição para poder demitir Jorginho, o pior técnico dos últimos dez anos. Apenas Evaristo de Macedo, em 2004, conseguiu um aproveitamento inferior aos 33% de Jorginho, que conquistou 10 pontos em 10 jogos.



Apesar de não ter sido feito anúncio oficial, o próprio técnico já falou em tom de despedida. "Só temo pelo castigo de Deus. Sei que chega uma hora em que é inevitável a troca. Se for o Enderson, boa sorte para ele", disse. Para o lugar de Jorginho, além de Enderson Moreira, Ney Franco também está na mira.



Surpresa



Jorginho surpreendeu ao escalar Willie no ataque, abrindo mão de Beltrán e da figura do centroavante. Com a camisa 9, o prata da casa até foi bem, mas o ataque permaneceu sem criatividade, limitado aos cruzamentos à área. Ayrton mais uma vez abusava dos cruzamentos rasteiros e sem perigo, principalmente nas cobranças de escanteio. No meio-campo, Luis Aguiar deixou o setor mais qualificado, mas Marcinho novamente não mostrou capacidade na armação das jogadas.



Nivelado por baixo, o jogo estava equilibrado, mas lembrava partidas da Série B. O Vitória tinha mais posse de bola, mas não levava perigo, diferente dos donos da casa, que abriram o placar com um golaço de Dudu, aos 17 minutos, em chute de fora da área. Wilson, apesar de adiantado, nada pôde fazer. Foi o melhor e único momento bom da partida. Aos 40, o autor do gol saiu machucado.



No Vitória, sem esboçar reação, Jorginho chegou a colocar William Henrique para aquecer, mas desistiu. da troca antes do intervalo. No segundo tempo, o técnico tirou o inerte Marcinho para colocar Beltrán.



Não adiantou. O Coritiba apertou tanto que conseguiu ampliar. Kadu cometeu pênalti e Keirrison fez. Com o time apático, nenhum torcedor acreditava no milagre da virada. Em campo, os jogadores se conformavam com a derrota, enquanto Jorginho aguardava apenas o final do jogo para arrumar as malas e se despedir.

Moysés Suzart Após derrota para o Coritiba, Leão retorna à zona de degola

adblock ativo