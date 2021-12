Após derrota para o Atlético-MG, Mancini reconhece vacilos do Vitória

Diferente do que foi no ano passado, o Vitória não começou o Campeonato Brasileiro de 2018 como visitante indesejado. A derrota para o Atlético-MG, neste domingo, 22, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da competição, deixou o Rubro-Negro a uma casa da zona de rebaixamento.

Na quarta, a gente tem um jogo decisivo em Salvador. Jogo, onde a gente tem que tentar segurar um time que vem muito bem em todas as competições Na quarta, a gente tem um jogo decisivo em Salvador. Jogo, onde a gente tem que tentar segurar um time que vem muito bem em todas as competições

A expectativa era que o Leão, mesmo com algumas dificuldades técnicas e táticas, conseguisse arrancar do Galo os três pontos da disputa, já que o time vinha em um bom momento, após eliminar o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O técnico Vagner Mancini reconheceu a má atuação da equipe, que, aos 20 minutos do primeiro tempo tomou o primeiro gol. “No primeiro tempo o Vitória jogou muito mal, não conseguiu fazer a marcação adiantada e também moroso demais na partida, errando muitos passes”,

Por outro lado, o comandante disse que os erros cometidos nos primeiros 45 minutos foram superados na volta do intervalo. "Já na segunda etapa não. O time mostrou que o Vitória realmente saiu rápido, chegou bem a frente e teve até mais oportunidades reais de gol do que o Atlético”.

Dos seis pontos disputados nas duas rodadas, até agora o Rubro-Negro só conseguiu um ponto - um empate e uma derrotada. Com isso, atualmente, o Vitória ocupa a 15ª classificação, com a mesma pontuação do Botafogo, Ceará e Chapecoense, este último, cabeça do Z-4, na 17ª colocação.

Outro ponto reconhecido por Mancini foi a deficiência da defesa em relação a marcação dos atletas adversários. “O Ricardo Oliveira é um excelente definidor de jogada, não pode estar livre na área. Ele não pode subir no meio dos meus dois zagueiros e fazer o gol de cabeça”.

Minutos antes da partida, durante aquecimento, Juninho sentiu um desconforto no adutor da coxa esquerda e foi vetado do duelo. Sendo assim, no primeiro tempo, Vagner Mancini improvisou o volante José Welison para a lateral, e manteve o lateral direito, Jeferson, no banco.

Questionado sobre o improviso, o técnico explicou o porquê da modificação. “O Jeferson, eu tinha até a oportunidade de iniciar o jogo com ele, mas como quarta-feira, 25, ele não pode jogar, teve a opção do Zé, para que a gente desse ao Zé também ritmo de jogo. Na quarta, a gente tem um jogo decisivo em Salvador. Jogo, onde a gente tem que tentar segurar um time que vem muito bem em todas as competições, então por isso a opção por ele" disse o treinador.

Copa do Brasil

Depois de eliminar o Internacional, no tempo corrido e nos pênaltis, o Vitória retorna ao Barradão, nesta quarta, 25, às 19h30, onde encara o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Já no Brasileirão, o próximo adversário do Rubro-Negro será o América -MG. A partida será às 19h, na Arena Independência, também em Belo Horizonte.

adblock ativo