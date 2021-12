Após derrota no Ba-Vi, Vitória se reapresenta de olho no Internacional

Nada como um dia após o outro. Esse é o pensamento da vez na Toca do Leão. No dia seguinte a derrota que custou a perda do título estadual para o rival Bahia, o elenco do Vitória se reapresentou para dar continuidade a temporada rubro-negra.

Como tem sido rotineiro em 2018, o treino desta segunda-feira, 9, aconteceu com portões fechados, e sem entrevista coletiva para a imprensa.

De acordo com a assessoria do clube, dos atletas que participaram do Ba-Vi, apenas Fernando Miguel esteve em campo. Os demais jogadores fizeram um trabalho regenerativo na academia.

Sem tempo para lamentações, Vagner Mancini prepara o time para entrar em campo pela quarta fase da Copa do Brasil, na quarta, 11, contra o Internacional.

Os primeiros 90 minutos serão disputados no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h30. O jogo de volta será dia 19 de abril, dessa vez no Barradão.

Para o confronto desta quarta, o treinador ganha reforços importantes. Kanu, Yago, Rhayner e Denílson, impossibilitados de entrar em campo pelo Campeonato Baiano, podem defender o Rubro-Negro na competição nacional.

Na manhã desta terça, 10, o time treina pela última vez, ainda em Salvador, e no começo da tarde embarque para Porto Alegre.

O retorno da delegação será na quinta, 12, dia seguinte ao jogo contra a equipe Gaúcha.

adblock ativo