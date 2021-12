Após derrota em casa, Marcelo Chamusca diz não se preocupar com demissão

Após a derrota do Vitória para o Atlético de Alagoinhas na noite desta quarta-feira, 27, o técnico Marcelo Chamusca revelou que não teme a demissão do cargo no clube.

"Eu sou um profissional que não me preocupo com situação de cargo, porque modéstia à parte eu tenho mercado. Em relação a cargo eu não tenho a mínima preocupação com isso". Chamusca comentou também que foi procurado por outras equipes da série B e do exterior, porém diz não querer entregar o cargo e espera que a equipe melhore a perfomance em campo.

Quanto ao jogo ruim exibido pela equipe do Vitória, o técnico falou disse que tentou as modificações para melhorar o coletivo, algo que não surtiu efeito: “Não falhei. Identifiquei que era uma noite coletiva muito ruim, tentei consertar no vestiário, o time não reagiu, fiz a substituição. Em todas as formações utilizadas, a gente não conseguiu dar a resposta. O adversário teve uma vantagem sobre nós. Eles tiveram um tempo de uma semana para trabalhar. A gente teve um jogo em Juazeiro, complicado, desgastante. Tudo isso tem um peso. Alguns jogadores sentiram. A questão hoje não foi substituição, não foi tática. A questão foi coletiva. O time não funcionou em todas as formações. O Atlético foi superior desde o início do jogo", pontuou ele.

A torcida presente no Barradão levou ao campo gritos de 'burro', e Chamusca também comentou esse ponto negativo: "A torcida tem razão. O time estava jogando mal, e eu sou o treinador. Já fui chamado de burro várias vezes. Já ganhei vários jogos sendo chamado de burro. Assumo minha responsabilidade, agora não concordo que não tive uma boa jornada”, avaliou o técnico.

Mesmo com a derrota por 2 a 1, de virada, o Vitória se manteve na ponta da tabela do Campeonato Baiano, com 12 pontos, mesma pontuação do Bahia de Feira, porém se mantém à frente por um gol de diferença. O Vitória agora vira a chave para a Copa do Nordeste e recebe o Botafogo-PB no dia 7, às 21h30.

