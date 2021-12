Após derrota, Caio Júnior evita polêmica com Cajá

O técnico Caio Júnior evitou entrar em polêmica com o meia Renato Cajá após a derrota sofrida para o Corinthians por 2 a 0 no Pacaembu.

Quando questionado do motivo do Vitória não apresentar o mesmo futebol de jogos anteriores no Brasileirão, Cajá, que perdeu a vaga de titular e vem sendo usado apenas no segundo tempo por Caio, foi curto e grosso: 'pergunta para o treinador'.

Na coletiva após a partida, Caio disse que é mesmo sua responsabilidade comentar o revés rubro-negro.

"É o treinador que tem que falar, ele está certo. Sobre os jogos anteriores, não concordo. Cada jogo tem uma história. O Corinthians não fez um jogo que empolgou o torcedor, foi um jogo frio. Tiveram um gol no início do primeiro tempo, na sequência uma lance errado nosso, e o pênalti que eu vi aqui agora que a bola bateu na mão (de Mansur) sem intenção. Isso decidiu o jogo".

Ocupando a oitava posição com 19 pontos, Caio Júnior ainda negou que o Vitória esteja em queda na competição. Para o técnico rubro-negro, um triunfo na quarta-feira, 14, às 21 horas, sobre a Ponte Preta no Barradão, já recolocaria o Leão na disputa pelo G-4.

"Nosso início de campeonato antes da Copa das Confederações foi muito acima da média. Agora está tudo dentro do normal, perto de um aproveitamento da casa dos 50%. Mas é vencer na quarta-feira e voltamos para o grupo de cima".

Ouça a entrevista de Caio Júnior após a derrota do Vitória para o Corinthians:

<AUDIO ID=1346581/>

