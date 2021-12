Após conversa e coletivo, time do Vitória está pronto

Depois da derrota para o Mixto-MT, na última quarta-feira, 10, e do revés diante do Botafogo-BA, no último sábado, 13, o Vitória agora tenta corrigir os seus erros e voltar a apresentar o futebol que o levou a golear o rival Bahia por 5 a 1, na inauguração da Arena Fonte Nova.

Na tarde desta segunda-feira, 15, um dia antes de o rubro-negro decidir a sua classificação na Copa do Brasil contra o Mixto-MT, a comissão técnica e os jogadores do Leão tiveram uma longa conversa no vestiário e depois participaram de um treino coletivo.

Em campo, o técnico Caio Júnior esboçou o time titular e pareceu disposto a promover os retornos do zagueiro Gabriel Paulista e do volante Michel.

No meio campo, onde ainda não poderá contar com Renato Cajá, suspenso, o treinador testou Marquinhos - no jogo de ida contra o Tigre, Cáceres havia sido escalado como titular.

Ainda sem poder contar com Marcelo Nicácio, que já se encontra no estágio final de recuperação de uma lesão muscular, Caio Júnior deverá lançar mão de Dinei mais uma vez. Mas Lúcio Maranhão também foi relacionado e virou uma das opções para o ataque.

Leão em desvantagem - Na última quarta-feira, 10, em partida disputada em Cuiabá, o time baiano perdeu por 2 a 1 para o Mixto. Logo, o Tigre jogará por um empate no Barradão para se classificar.

O Leão precisa do triunfo simples de 1 a 0, mas pode se complicar se vencer por um gol de diferença e levar gols do time mato-grossense. Um eventual triunfo do rubro-negro por 2 a 1 levará a decisão para os pênaltis.

