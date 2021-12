Após contusão no ombro, Rogério cede lugar para Escudero

Outra baixa no Leão. Substituído no triunfo diante do América-RN, por 2 a 1, na véspera, o atacante Rogério foi examinado nesta quinta, 19, e os médicos detectaram uma disjunção no ombro direito do atleta, que deverá ficar de molho por uma semana. Sua vaga de titular, que muitos atletas aguardavam, deve ser transferida para o meia Escudero.

A saída seria uma boa chance para finalmente Rhayner estrear com a camisa rubro-negra, neste sábado, 21, às 18h30, contra o Colo-Colo, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. Porém, ele está se recuperando de dores na coxa direita e continua vetado. Sem grandes nomes no ataque, o técnico Ricardo Drubscky promoverá a volta do argentino, poupado nesta quarta, na Copa do Nordeste.

Escudero, Jorge Wagner e Vander jogariam juntos, como no empate sem gols com o Bahia de Feira e na derrota por 1 a 0 para o sergipano Confiança. Nos três triunfos desta temporada, Drubsky optou por iniciar com Escudero ou Jorge Wagner. Na quarta-feira passada, eles atuaram juntos no segundo tempo, depois da saída de Rogério.

O atacante - autor de dois gols em partidas oficiais - fará falta. Atuando pela direita, ele deixa o Leão mais rápido ofensivamente, o que não ocorrerá caso Jorge Wagner e Escudero formem o meio-campo. Nesta hipótese, a formação teria apenas Vander como meia de velocidade. Mesmo com chances remotas, Willie, David e Wellington são outras alternativas no elenco.

Ainda se recuperando da contusão na coxa esquerda, o lateral esquerdo Mansur permanece fora do time. Melhor para Euller, que fará seu segundo jogo consecutivo no ano como titular.

Nesta quinta, 19, houve apenas um treino regenerativo para a turma que atuou durante a maior parte do duelo contra o América-RN. Os demais exercitaram cruzamentos na área.

Reforço

O zagueiro e volante Luiz Gustavo, de 21 anos, voltou nesta quinta ao Barradão e fez todos os exames médicos e físicos. Resta só assinar o contrato de empréstimo até dezembro.

Pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras cede o atleta para o Vitória. "Estou muito feliz. Minha vontade era ter ficado aí e nem ter voltado para o Palmeiras", disse o polivalente.

