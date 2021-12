Após conquistar a permanência, Vitória desembarca em Salvador e tira folga

Toda a angústia de quatro meses de campeonato se findaram após o triunfo conquistado no apagar das luzes nesta terça-feira, 19, diante do Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. A cobrança de falta de muito longe, batida pelo lateral Thiago Carleto, garantiram a permanência do Vitória na Série B do Brasileirão.

Na última quinta-feira, 14, o Leão saia de Salvador e embarcava rumo a Minas Gerais com o futuro ainda incerto, quando perdeu para o América-MG. Sem retornar à capital baiana, o grupo fez escala direto para o Paraná, no segundo confronto consecutivo fora de casa. Nesta quarta, seis dias depois da primeira viagem, a delegação rubro-negra retornou a suas terras com a permanência na bagagem.

Depois de um início de campeonato desastroso, onde o time venceu apenas um jogo nas nove primeiras rodadas, figurou por algumas vezes na lanterna da competição e fechou o primeiro turno com apenas cinco triunfos, o time começou a ganhar forma com a chegada do comandante Geninho. O treinador esteve a frente do Rubro-Negro por 14 partidas, venceu cinco, empatou seis e perdeu apenas três vezes, um aproveitamento de exatamente 50%, o suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento e colocá-la na 11ª posição.

"Fico satisfeito. Terceira vez que venho para o Vitória, segunda que tiro do rebaixamento. Cheguei em uma situação dessa, com um período um pouco maior e consegui o objetivo. Tinha parado de brigar contra o rebaixamento. Nos últimos cinco anos, subi quatro times. O único ano que não conquistei o acesso foi quando não trabalhei. Vim seguido de quatro acessos. Consegui atingir o objetivo, que é livrar o time do rebaixamento, peguei o Vitória em penúltimo lugar, foram poucos jogos, não sei se 13 ou 12. Tem que comemorar como se fosse um acesso. Fico satisfeito com meu trabalho. Isso me dá uma satisfação grande", comemorou Geninho

Após a tão sonhada conquista, os atletas puderam tirar uma merecida folga e retomam as atividades apenas na próxima segunda, 25, quando eles se reapresentam visando o último jogo da temporada, contra o Coritiba no sábado, 30, fechando com 'chave de ouro' diante de sua torcida, no Barradão.

Para a partida contra o Coxa, Geninho não poderá contar com seus dois volantes, Lucas Cândido e Léo Gomes, em decorrência do terceiro cartão amarelo. Este último, negociado com o Athletico-PR, não atua mais pelo Leão. Com a camisa do Vitória, o atleta disputou 51 jogos e marcou seu primeiro gol justamente no último duelo, com o Operário-PR.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

