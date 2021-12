Após confirmar Neilton, Vitória busca fechar com volante do Fla

Com a contratação do atacante Neilton oficialmente anunciado nesta quinta-feira, 25, o Vitória busca peças para meio-campo e defesa. Segundo o diretor de futebol Sinval Vieira, o próximo jogador a reforçar o elenco para o Brasileirão deve ser o volante Cuéllar, do Flamengo.

“A negociação com o Flamengo está encaminhada. É a tratativa mais adiantada que temos”, disse dirigente.

O colombiano, de 24 anos, não vinha tendo muito espaço no Rubro-Negro carioca. Nesta temporada, foram 11 partidas disputadas, seis como titular. Em 2017, fez 33 jogos.

Antes de ser comprado pelo Urubu, em janeiro do ano passado, Cuéllar defendeu o Atlético Junior e o Deportivo Cali, ambos na Colômbia. Foi convocado para atuar pela seleção nacional em 2015 e novamente neste ano.

De acordo com a imprensa colombiana, Cuéllar é um “típico primeiro volante”, com boa marcação e facilidade para jogar pelos lados.

Mais chegadas?

Sinval Vieira admitiu que a chegada de Cuéllar não colocaria um fim às contratações para o Brasileiro. Segundo o dirigente, podem chegar o zagueiro Bressan, do Cruzeiro, e o atacante Lucas Fernandes. do Fluminense. Sassá, do Botafogo, ainda não foi descartado.

“Essas outras conversas estão acontecendo, mas não há nada adiantado. Não desistimos de Sassá, está difícil porque tem muita gente atrás dele”, disse.

O diretor negou que exista a chance de oferecer Kieza em troca pelo jogador. “Nunca houve vontade do Vitória de colocar Kieza em qualquer tipo de negociação”, garantiu.

Já o atacante Neilton fechou com o Leão por três temporadas. Para a chegada, foi negociado o garoto Nickson, de 19 anos. O clube ainda terá parte dos direitos econômicos do atleta.

adblock ativo