Após clássico, Vitória volta as atenções para o Nordestão

Depois do empate no clássico e a manutenção da invencibilidade no Baianão, o Vitória dá uma pausa no estadual e foca sua atenção para o duelo decisivo de quinta-feira, 27, contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

O elenco se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 24, na Toca do Leão e, como de praxe, os titulares no último confronto fizeram somente um trabalho regenerativo na academia do clube, enquanto os atletas que atuaram menos de 45 minutos participaram de um treino coletivo.

Ney Franco ainda não definiu a equipe que embarca para Fortaleza - o que deve fazer no treino desta terça-feira. No entanto, o comandante rubro-negro já adiantou que vai manter uma proposta ofensiva, independente da partida ser na casa do Vozão.

O primeiro confronto entre as equipes, no dia 16 de fevereiro, terminou empatada em 1 a 1 em Pituaçu. O Vitória precisa vencer por qualquer placar para garantir a vaga. Empate sem gols garante o time cearense na semifinal e, caso o placar se repita, a vaga será decidida nos pênaltis.

adblock ativo