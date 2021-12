Após cirurgia, Wilson deve ficar 120 dias longe dos gramados

O goleiro do Vitória, Wilson, foi submetido a uma artroscopia no ombro esquerdo na terça-feira, 9, e ficará afastado dos gramados por até 120 dias. O arqueiro do Leão sofreu a lesão na partida contra o Coritiba, pela 35ª rodada do Brasileirão.

"Felizmente correu tudo bem. Cirurgia no ombro para goleiro é sempre complicado. Agora é realizar o tratamento direitinho para voltar o quanto antes aos treinamentos", disse Wilson, por meio de assessoria.

Fora do campo, o goleiro acompanhou a atuação do clube na luta contra a degola e lamentou o rebaixamento. "Infelizmente não conseguimos salvar o clube e o mínimo que podemos fazer é lutar muito na próxima temporada para devolver o Vitória ao seu devido lugar, que é na Série A", completou.

