Após cirurgia no joelho, zagueiro Carlos inicia processo de fisioterapia

No dia seguinte após passar com sucesso pelo procedimento operatório, o zagueiro Carlos compareceu nesta quinta-feira, 2, ao CT Manoel Pontes Tanajura para dar início a a reabilitação no Centro de Fisiologia.

O defensor do Vitória passou por um processo para reparo meniscal no joelho esquerdo. A previsão do médico do clube, doutor Wilson Vasconcelos, é de que o atleta retorne aos gramados dentro de um período de seis semanas.

Carlos se lesionou durante uma dividida com o lateral-esquerdo Thiago Carleto, em treinamento realizado dia 23 de junho, na Toca do Leão.

O zagueiro de 20 anos é uma das promessas do Rubro-Negro na temporada. Ele iniciou o ano no grupo principal, depois disputou partidas pelos aspirantes no Campeonato Baiano.

adblock ativo