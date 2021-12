Após cirurgia, Neto Coruja fica afastado por 90 dias

A temporada 2012 não irá guardar boas lembranças para o volante Neto Coruja. Após enfrentar diversas contusões, não ter sido aproveitado no elenco rubro-negro e ainda ter recusado o empréstimo para o Atlético-GO no primeiro semestre, o jogador ficará 90 dias fora dos treinos devido a uma cirurgia realizada nesta quarta-feira, 8.

Segundo nota divulgada no site oficial do Vitória, Neto foi operado do tendão patelar pelo médico Wilson Vasconcelos, auxiliado pelo Dr. Aloisio Carneiro, no Hospital Santa Clara, no bairro da Pituba, em Salvador.

Com isso, Neto está praticamente fora pelo restante da temporada 2012. O último jogo oficial de Neto Coruja foi no empate em 0 a 0 do Vitória no dia 16 de maio, pela Copa do Brasil.

O jogador estava perto de acertar o empréstimo para jogar pela Série A no Atlético-GO, mas acabou reprovado nos exames médicos, quando foi diagnosticado a necessidade de operação no joelho.



