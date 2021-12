Após boa estreia, Raul Prata afirma: "Dar meu melhor para ser titular"

Apesar do empate em 1 a 1, contra o CRB, não ter sido o que o torcedor rubro-negro gostaria, alguns pontos positivos puderam ser observados na partida. Entre os principais, estão as estreias do zagueiro Marcelo e do lateral-direito Raul Prata. Ambos se mostraram bastante ativos na partida e conseguiram passar segurança para o sistema defensivo.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 26, na sala de imprensa do CT Manoel Pontes Tanajura, Raul Prata fez uma auto avaliação do seu primeiro jogo com a camisa do Leão da Barra. Segundo ele, a estreia pode ser vista como bastante positiva, apesar do tempo em que esteve parado sem jogar.

“Acho que foi uma estreia muito boa. Fazia quase 40 dias que não jogava. Fiquei 15 dias parado, tive um tempo bom para treinar, mas o ritmo de jogo é outra coisa. Mas acho que fui bem, não só eu como a equipe toda. Acho que foi uma boa estreia”, analisou o lateral.

Nos últimos anos, muitos jogadores tem sido testado no sistema defensivo rubro-negro, mas não têm conseguido se firmar. Somente nas primeiras partidas da temporada 2021, Raul Prata foi o terceiro atleta testado para a posição, que já foi ocupada por Van e Cedric, e ainda possui a opção do atleta Edi Carlos, revelado na base.

Questionado sobre a possibilidade de assumir de vez a titularidade da posição e resolver essa dor de cabeça no Vitória, Prata garantiu que irá trabalhar duro para a ‘camisa 2’ possuir nome e sobrenome. “Chego com a expectativa de jogar. Quem vai dizer se vou ser titular ou não é meu trabalho no campo. Chego com esse pensamento que vou dar meu melhor para ser titular do Vitória”.

Rotina na pandemia

Por fim, ele falou sobre a possibilidade de interrupção do futebol e comentou sobre os cuidados que os atletas precisam ter. De acordo com o lateral, por conta principalmente da situação crítica e dos locais fechados, a rotina dos jogadores tem se limitado entre o treinamento e suas respectivas casas.

“Falo por mim e pela maioria, jogador não sai muito, não fica muito em aglomeração. Lógico que com tudo o que está acontecendo, maioria dos lugares fechados, a gente treina e vai para casa. Basicamente é essa nossa rotina. Os cuidados estão sendo bem rigorosos, o acompanhamento é quase diário. Os cuidados estão sendo bem feitos”, concluiu Raul Prata.

