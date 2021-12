Após boa estreia, Cedric luta por vaga na lateral do Vitória

Mesmo aquém das expectativas, o triunfo do Leão sobre o Luziânia, na quarta-feira, 8, chegou como um respiro de alívio para a torcida rubro-negra: além de garantir a permanência na Copa do Brasil, foi uma resposta à derrota para o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, no domingo passado.

E deu para ver, também, que peças novas – bem novas, no caso – podem ajudar a compor a equipe nos momentos difíceis. Foi o caso de Cedric, garoto de 18 anos, que ocupou a vaga de Leandro Salino como titular na lateral direita pela primeira vez.

O técnico Argel Fucks aprovou a estreia do menino da base e o colocou como destaque do jogo junto com Cleiton Xavier, autor do primeiro gol do Vitória na partida.

“Gostei da estreia do Cedric. Lateral tem que saber marcar. Gostei da movimentação do Cleiton, achei ele muito solto, já está com ‘fio’ de jogo. Mas mais importante foi a estreia do garoto, estreou bem. Estamos longe do que eu quero, mas o importante foi passar”, acrescentou o treinador.

Os elogios foram muito bem-vindos para Cedric, que sonha em poder defender o Leão mais vezes na temporada. “É muito importante conseguir agradar logo na minha primeira chance. A gente dá o melhor no treino e agarra a oportunidade, não pode deixar escapar”, disse.

Desde que saiu de campo, na quarta à noite, o telefone do garoto não parou. “Muitos amigos e pessoas da minha família me ligaram, mandaram mensagem me elogiando pela boa participação. O próprio Argel me elogiou... Ainda estou me acostumando”, disse aos risos.

Apesar da boa primeira impressão, Cedric tem consciência de que ainda tem muito o que crescer. E, para ele, lidar com a ansiedade é um dos principais desafios.

“Eu estava um pouco nervoso, né? Sei que preciso melhorar minha ansiedade. Foi minha primeira vez no profissional. Mas me senti muito bem, porque todos do elenco vieram falar comigo, do goleiro até o atacante. Todo mundo quis me passar tranquilidade”, ponderou.

Nascido em Salvador e com um nome incomum, Cedric disse que não foi batizado em homenagem a ninguém – mas sabe da coincidência de compartilhar não apenas o nome, mas a posição com um jogador português.

“Na verdade, minha mãe tinha uma amiga que queria dar esse nome pro filho dela. Só que na hora ela escolheu Patric, e minha mãe resolveu colocar esse nome em mim. Sei do Cedric Soares, de Portugal, mas a gente não tem nada a ver”, completou aos risos.

Pisculichi afastado

José Olimpio Azevedo, coordenador médico do Vitória, confirmou que Pisculichi sofreu uma lesão na parte anterior da coxa esquerda e ainda não tem previsão de alta. Ficará, pelo menos, por mais 15 dias em tratamento.

Norberto, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo, deve começar a transição na segunda-feira. Gabriel Xavier, que se recupera de um edema muscular, deve ficar de fora dos próximos dois jogos.

adblock ativo