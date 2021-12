Após bater CRB, Vitória se reapresenta na Toca do Leão; aspirantes fazem coletivo

Após vencer o CRB por 2 a 0, na noite da última quinta-feira, 27, pela Copa do Nordeste, o time principal do Vitória não teve folga, e se reapresentou na Toca do Leão já na manhã desta sexta-feira, 28, para dar prosseguimento a preparação para a partida contra o Lagarto (SE), pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Na reapresentação, os jogadores da equipe que iniciaram a partida desta quinta-feira, 27, contra a equipe alagoana participaram apenas de uma atividade de recuperação. Os demais fizeram uma atividade técnica de campo reduzido sob o comando dos assistentes Bruno Pivetti e Flávio Tanajura. O técnico Geninho apenas acompanhou a movimentação.

A folga do grupo de jogadores acontece apenas no sábado, 29. No domingo, pela manhã, começa a preparação para o duelo de quinta-feira, 5, contra o Lagarto, às 19h15, pela segunda fase da Copa do Brasil. Se passar, o Leão enfrenta o Ceará na terceira fase do torneio.

Aspirantes no BaVi

Enquanto a equipe principal do Rubro-Negro treinava no CT do clube, a equipe de aspirantes que irá enfrentar o maior rival, Bahia, no próximo domingo, 1º, participou de um coletivo no campo principal do Barradão, palco do clássico.

Na ocasião, o técnico Agnaldo Liz definiu a formação do time. O treinador não tem problema de contusão ou suspensão de jogadores para a partida que acontece no domingo, às 16h, no Barradão, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

