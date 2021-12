Após anúncio de atacante, Vitória contrata e apresenta lateral-direito

O lateral direito Lucas, 29 anos, é a segunda contratação do Vitória anunciada nesta sexta-feira, 5, para reforçar o time ao longo dos campeonatos de 2018.

Emprestado pelo Palmeiras, Lucas tem contrato com o Vitória até o final de 2018. A apresentação oficial do atleta será realizada nesta terça-feira, 9, no Barradão.

Contratado até o final deste ano, o atleta foi aprovado nos exames médicos e já assinou contrato com o rubro-negro. Das 38 partidas do Brasileirão 2017, o atleta disputou 32, onde atuou no Fluminense.

No seu primeiro jogo como profissional, no Figueirense, o lateral trabalhou com o atual diretor de futebol do Vitória, Erasmo Damiani, em 2007. Além do Fluminense e Figueirense, o jogador também já teve passagens pelo Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro.

