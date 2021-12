Após admitir possibilidade de W.O, técnico do Figueira pede demissão

Próximo adversário do Vitória, o Figueirense atravessa um momento delicado na temporada. Após empatar no clássico catarinense no sábado, 27, contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, o técnico Hemerson Maria falou abertamente em coletiva sobre a atual situação financeira que o alvinegro enfrenta.

Na entrevista, Maria afirmou que existe a possibilidade do Figueira não jogar na partida desta terça, 30, diante do Vitória. Devido à situação, os jogadores não tem se apresentado para treinar desde domingo.

"Corre risco da equipe não entrar em campo. Parece que a gente está blefando, já buscamos olhar quais serão os prejuízos, o que será penalizado ao clube. Aqui temos um grupo de atletas honrados [...] Estamos pensando na coletividade. Existe funcionários humildes e atletas das divisões de base que estão a quase 10 meses sem receber uma ajuda de custo. Estamos nos dedicando ao clube, mas temos recebido uma via de mão única", afirmou o treinador.

Depois das declarações, Hemerson Maria entregou o cargo na tarde desta segunda, 29, antes dos treinamentos no Orlando Scarpelli. Para a partida contra o Leão, quem deve estar no banco de reservas será o auxiliar Marcio Goiano.

"O motivo da saída é falta de respeito como a gente está sendo tratado. É a primeira vez que peço demissão. As outras vezes rompemos os contratos por resultados, mas sempre cumpri meus compromissos, pois gosto de trabalho de início, meio e fim", informou o ex-comandante.

Figueirense e Vitória se enfrentam nesta terça, 30, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão.

