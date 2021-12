Após acesso, Willie revela sonho de enfrentar Ronaldinho

Diz o dito popular que tamanho não é documento. Com 1,61m de altura e muita personalidade e ousadia, o jovem atacante Willie, de 19 anos, faz jus ao ditado. Um dos destaques da partida contra o Ceará, no último sábado, 24, que marcou a volta do Leão à Série A, o baixinho não esconde a alegria por ter ajudado o Vitória a conquistar o acesso.

"Foi lindo ver o Barradão lotado e vibrando com a gente. Colocamos o Vitória no seu devido lugar. Foi uma recompensa pelo nosso trabalho ao longo da temporada", afirma Willie, satisfeito com seu desempenho na equipe. "Sempre entro em campo querendo fazer a diferença para ajudar o Vitória. No sábado, graças a Deus, eu estava em um dia bom", diz.

Com o retorno do Leão à Série A, o jovem atacante se diz ansioso pela oportunidade de enfrentar o ídolo Ronaldinho Gaúcho, que hoje defende o Atlético Mineiro. "Não sei como vai ser quando estiver frente a frente com ele. Sou fã do Ronaldinho desde pequeno e jogar com ele seria a realização de um sonho", revela o rubro-negro. À espera do encontro, Willie diz que a equipe de Ronaldinho não terá vida fácil. "Vou para cima da defesa, não vou dar mole só porque é o time dele", alfineta.

O menino da cidade de Caravelas - extremo sul do estado, localizada a 870 km de Salvador - chegou ao Vitória em 2007, aos 14 anos. Seis anos depois, espera, com o acesso, realizar um sonho que alimenta desde que chegou a Toca do Leão: "Espero ajudar o Vitória a conquistar o Brasileirão".

Apesar da pouca idade, ele se diz preparado para ajudar a equipe na disputa da Série A no próximo ano. "Sempre vou chamar a responsabilidade, como todo jogador deve fazer", diz.

Após a partida o jovem atleta conta que sentiu uma sensação de dever cumprido. "Futebol é assim: um dia você está bem, no outro não. Vivemos um ano de fortes emoções, com altos e baixos. Mas graças a Deus conquistamos nosso objetivo que era chegar à Série A", ressalta.

Comemoração - No domingo, 25, o jovem atacante aproveitou o dia de ontem para comemorar o acesso com a família. "Acordei tarde e passei o dia em casa com meus familiares. Queria muito aproveitar este dia com eles, que sempre me apoiaram em todos os momentos, nos bons e ruins", lembra Willie, que ainda curtiu uma praia no final da tarde. "Fazia tempo que eu não descansava. Depois de jogos desgastantes, foi bom passar um dia com a família", completa.

Com 21 partidas como profissional, sendo 12 com o status de titular, Willie revela que jogar na elite do futebol brasileiro será uma motivação a mais para os jogadores do Leão. "Os jogos serão mais complicados e teremos que fazer a diferença em todas as partidas", diz o atacante, que tem contrato com o Vitória até o final de 2013.

Autor de quatro gols na Série B, Willie fez sua estreia com a camisa do Leão na 11ª rodada da competição, no triunfo por 3 a 2 contra o ASA. A titularidade, porém, só veio na 16ª rodada, contra o América de Minas, ainda no primeiro turno.

