Após acerto, Geninho fala em reformular elenco para a próxima temporada

Depois de confirmar sua permanência no Vitória para a próxima temporada, o comandante Geninho concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 2, para falar mais detalhes a respeito do acerto que teve momentos antes, em reunião com presidente Paulo Carneiro.

De acordo com o treinador, a garantia de uma situação mais tranquila foi um dos fatores preponderantes para que fosse batido o martelo. Outro detalhe que poderá contribuir, será a negociação de jogadores que retornam de empréstimo mas seguem fora dos planos do Leão para a temporada.

"Foi fundamental para a minha permanência a perspectiva do clube de, em curto espaço de tempo, ter uma situação diferente da que tem hoje. O Vitória tem alguns jogadores em negociação, que vão colocar numerário aqui dentro. Estão sendo feitas algumas outras atitudes, algumas situações estão se encaminhando, que nos dão a expectativa de que o 2020 do Vitória seja diferente de 2019. Dentro do que conversei com Paulo, espero que, em curto espaço de tempo, o Vitória tenha uma situação mais tranquila do que aquela em que ele terminou o ano", revelou.

Com mais tempo para trabalhar e desenvolver sua filosofia, Geninho falou sobre o que espera do clube para a próxima temporada. Para ele, é necessário que haja uma reformulação no elenco e que, inclusive, já se reuniu com presidente e diretor de futebol para que seja traçado os primeiros passos em busca do objetivo.

"Acho que o grande objetivo do time para o próximo ano é fazer um trabalho que o credencie a voltar para a Série A. Agora, tudo isso tem que ter um encaminhamento. Vamos ter que reformular bastante esse elenco. Já tinha me reunido com Paulo, Alarcon, com todo mundo, para que a gente começasse a conversar sobre como seria o próximo ano. Está tudo encaminhado. Apenas digo se o jogador me serve ou não, se aprovo ou não. As negociações são feitas por outras pessoas. Então, vamos manter contato direto, o fato de eu não estar em corpo presente não quer dizer que não estou em contato para avaliar a montagem de elenco que nos dê chance de fazer um bom ano. Fazer uma boa Copa do Nordeste, que acho que serve de parâmetro para o que será feito na Série B", projetou.

Questionado sobre se já haveria algum nome em negociação para compor o elenco da próxima temporada, o comandante garantiu que prefere não se falar sobre o assunto, uma vez que isso gera muitos rumores no ambiente do clube.

"Não gosto de falar em nome de quem sai, quem vem, quem você vai buscar. Isso causa muita especulação. Futebol é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. Você conversa com um jogador que as vezes recebe proposta melhor, alguém te toma o jogador da mão. Futebol é complicado. Tem que fazer as coisas com os pés no chão. Tem que fazer as coisas de forma interna. Não adianta prometer e depois não cumprir, soltar um grande nome e não ter condições de trazer. Prefiro ficar isento em falar de nomes no momento", declarou.

Apesar de todo o planejamento, Geninho só poderá ficar a frente do Rubro-Negro a partir do fim de janeiro. Isso porquê, o técnico contou que precisará passar por um procedimento cirúrgico nas vista longe de Salvador. Coincidentemente, existe um projeto para que o Vitória inicie o ano com a equipe sub-23, comandado pelo recém-contratado Agnaldo Liz.

"Como disse anteriormente para vocês, tinha algumas coisas para resolver antes de poder conversar com o presidente. Passei para ele alguns empecilhos que eu tinha para iniciar o trabalho no início de janeiro. Tenho que passar por um procedimento cirúrgico, nada grave, mas que será feito em duas etapas. Vou fazer uma etapa agora em dezembro e outra em janeiro. Isso impediria que eu estivesse aqui na reapresentação, no início do trabalho. Só estaria disponível mais na parte final de janeiro. Não adiantaria conversar nada se isso não pudesse ser aceito ou administrado pelo clube. É algo que não posso abrir mão, já venho prorrogando há muito tempo. Agora tenho quase que a obrigação de o fazer. Foi tudo bem, conversei com Paulo, acertamos, fizemos um projeto em que o clube pode se apresentar e se encaminhar sem minha presença no início de janeiro. Coincidiu o fato do clube disputar o baiano com sub-23, que não está sob minha responsabilidade. Isso facilitou. O acerto financeiro foi rápido. Nunca fui de enrolar na parte financeira, o acerto financeiro foi bastante rápido. Tenho contrato que vai até o dia 23, mas já tenho contrato pré-firmado que vai de janeiro a dezembro de 2020", finalizou.

adblock ativo