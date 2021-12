Após 5 meses, rescisão de Cleiton Xavier com Vitória é publicada no BID

Em julho deste ano, o meia Cleiton Xavier rescindiu o contrato com o Esporte Clube Vitória de forma amigável, de acordo com o rubro-negro baiano. Apesar disso, a oficialização do término do vínculo só foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cinco meses depois, na noite desta sexta, 14.

Cleiton chegou ao clube no começo de 2017, com status de maestro. Com contrato de dois anos e meio, o jogador veio por meio de uma operação que fez o Vitória emprestar o atacante Yan, revelação da base, para o Palmeiras.

Apesar de ter chegado como uma grande contratação, o atleta não vingou no time rubro-negro. Com 35 anos, Xavier jogou 42 jogos e marcou apenas sete gols em 2017. Em 2018, o atleta só atuou no triunfo do Vitória em cima do Ferroviário, por 4 a 1. Logo depois, o meia foi emprestado ao CRB, onde também não prosperou.

Lesões

As lesões fazem parte da vida de qualquer atleta. No caso de Cleiton Xavier, as contusões atrapalharam, ainda mais, o desempenho dele.

Só neste ano, o meia lesionou o ombro e sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa. No CRB, o jogador machucou a coxa esquerda e sofreu uma desinserção do tendão (semitendíneo).

adblock ativo