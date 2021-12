Após 2 jogos de fora, Fernando Miguel retorna ao gol do Leão

Foram dois jogos de ansiedade de não poder ajudar o Vitória. Apesar de machucado nos últimos dois jogos do Leão, Fernando Miguel foi para os dois empates do Rubro-Negro em casa e não escondeu o nervosismo de não poder entrar em campo. Contra o Ceará, o paredão rubro-negro está de volta para evitar tropeços indesejados.

"A ansiedade que tive foi muito grande. Ficar essa semana fora das partidas foi grave para mim. Muita entrega, muito tratamento com o pessoal da fisioterapia. Quero parabenizar o trabalho da equipe médica do clube. Esperava retornar contra o América-MG, mas voltei a sentir dores musculares e não deu. Essa semana foi possível para fazer bastante coisa e creio está pronto", garantiu Fernando Miguel, que foi bem representado pelo paraguaio Gatito.

A qualidade de Fernando Miguel é quase indiscutível entre a torcida do Leão. Os números comprovam isto. Em 13 jogos, o camisa 1 do Leão tem uma média inferior de um gol sofrido, por jogo: 0,8. O goleiro também tem uma característica peculiar. Nesta Série B, defendeu três pênaltis e ainda contou com a sorte em outro que foi para fora. No seu último jogo, contra o Náutico, saiu antes de ter a chance de defender mais um pênalti a favor do Timbú.

"Acho que é um retrospecto muito bom que eu tenho. Porém, uma hora vou tomar gol de pênalti. Prefiro que não seja marcado nenhum pênalti contra o Vitória. Prefiro não ficar falando aqui que vai ter pênalti e vou pegar. Vou trabalhar para que não aconteça, mas, se acontecer, vou trabalhar para que consiga pegar", indaga.

Cobrança

Fernando Miguel retorna com o Leão em situação delicada, sem vencer há três jogos. Para ele, é preciso que os atletas superem esta situação e que se cobrem na hora de superar a atual oscilação.

"Mancini (Vagner, técnico) está buscando um esquema que encaixa. Isso é o que ele tem buscado e tem feito bastante testes. A gente precisa crescer, independente de ser jogador a, b ou c. Temos que começar a crescer de novo. As equipes têm jogado diferente contra a gente. O Macaé veio jogar aqui até com o presidente dentro de campo.

Estão estudando a nossa forma de jogar e a gente tem dificuldade em jogar contra essas equipes mais fechadas. A gente tem que conseguir sair desse entrave", disse Fernando, sem dores e apto para voltar.

