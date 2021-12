Apesar de punição, Escudero está liberado para jogar

O meia do Vitória, Escudero, foi julgado na noite desta segunda-feira, 16, pelo STJD, no Rio de Janeiro, por causa do uso de um remédio com uma substância proibida, e pegou 30 dias de suspensão.

O médico Ivan Carillo, que liberou o uso do medicamento, foi suspenso com um ano de suspensão - o clube pode recorrer. Como já vinha cumprindo a automática, Escudero fica no Rio e nesta terça, 17, se junta ao grupo que enfrenta o Vasco, na quarta, 18.

Em julho, Escudero sofreu uma crise de sinusite e foi encaminhado para um especialista. Foi receitado um medicamento à base de corticoide, substância proibida no futebol. O meia argentino mostrou a receita aos médicos rubro-negros, que o liberaram para jogar.

Entretanto, justamente no jogo contra o São Paulo o jogador foi submetido ao exame antidoping e acabou pego. Segundo os médicos do clube, houve um mal entendido entre a lista de substâncias proibidas do Vitória e a especificada pela CBF. O jogador acabou pegando 30 dias de gancho preliminar.

O último jogo de Escudero foi contra o Fluminense, pela 12ª rodada, no início de agosto. Saiu no intervalo após sentir a coxa e acabou ficando de fora por quatro jogos. Na véspera do seu retorno, no duelo contra o Criciúma, o Vitória foi notificado e o atleta não atuou.

Na temporada, Escudero atuou em 28 partidas vestindo a camisa do Leão, marcando cinco gols e prestando nove assistências.

Google é obrigada a tirar o escudo "vice"

O site de busca Google terá 48 horas para tirar todos os escudos do Vitória feito por torcedores do Bahia com a sigla "vice". A pena dada pela justiça é uma multa de R$ 300 por dia.

