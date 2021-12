Apesar de confusão política, goleiro do Vitória garante foco no jogo

Em meio à intensa briga contra o rebaixamento, o Vitória segue também com suas indefinições políticas. Com a renúncia do agora ex-presidente Ivã de Almeida, que estava licenciado, a data da nova eleição – prevista para ocorrer já em dezembro – será divulgada nos próximos dias.

No entanto, o elenco se concentra apenas em suas responsabilidades dentro das quatro linhas, com foco total no duelo do próximo domingo, 3, às 16h, com o Flamengo, no Barradão. É o que garante o experiente goleiro Fernando Miguel, um dos líderes do time.

“O nosso grupo tem gente bastante experiente, que sabe separar bem as coisas. Quem trata de política são os conselheiros, que definem o futuro do clube. A nós compete trabalhar no dia a dia, fazer nosso papel e entender que nossa função é trabalhar e representar o clube dentro de campo”, discursou.

Depois da folga da segunda-feira, 27, os jogadores do rubro-negro voltaram aos trabalhos nesta terça, 28, com um treino regenerativo para os titulares e uma atividade técnica para o restante da equipe.

Diante do Fla, o técnico Vagner Mancini terá como desfalques o zagueiro Wallace, o lateral esquerdo Geferson e o atacante Tréllez, todos por suspensão. A partir desta quarta, 29, Mancini deverá começar a definir quem serão os substitutos.

adblock ativo