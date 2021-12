Apesar das queixas, maratona de jogos do Vitória continua

Após o empate diante do Internacional (2 a 2, no sábado, 25), o elenco do Vitória ganhou no último domingo, 26, merecida folga na atribulada agenda. A palavra descanso, por sinal, é algo cada vez mais raro no dia a dia rubro-negro na atual temporada.

Para se ter uma ideia, o Vitória nesta segunda-feira, 27, treina à tarde e na terça-feira, 28, já pela manhã, viaja para Recife. Na quarta-feira, 29, às 21h, encara o Náutico, no estádio dos Aflitos. O Leão ainda fará mais quatro partidas até a pausa forçada do Brasileiro - do dia 9 de junho a 7 de julho -, por conta da Copa das Confederações.

No somatório geral, ou seja, em 29 dias, desde a primeira partida da final do Estadual à quinta rodada da Série A do Brasileiro, o campeão baiano irá a campo nove vezes. Média de um jogo a cada 72 horas. O número é até 'comum' ao futebol brasileiro, que possui um calendário abarrotado de competições. Porém, para o técnico Caio Junior, é algo impiedoso e que reflete diretamente no desempenho da equipe.

Desgaste - "É desumano esse desgaste. Eles (jogadores) precisam de pelo menos 72 horas para recuperar. O Inter teve um jogo há dez dias. Só na terça-feira, nossos jogadores estarão recuperados", reclamava o comandante rubro-negro.

Coincidentemente, diante do Colorado, Caio poupou três peças chaves do time: o meia Renato Cajá e os atacantes Dinei e Maxi. "Eles estão vindo de um maratona de jogos, não poderia correr o risco de perdê-los por conta de lesão muscular", justificou Caio Junior.

Mesma sorte não teve os volantes Luis Alberto e Michel. Com um edema na coxa direita, o primeiro está fora desde a semifinal do Estadual. Retorna somente nesta segunda ao treino com bola. Já o camisa 5 - com lesão muscular no adutor da coxa direita -, só está à disposição contra o Grêmio, dia 5 de junho.

