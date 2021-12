Bastou uma arejada para o horizonte rubro-negro ficar mais límpido. Novo reforço, Neilton estreou aos 18 minutos do segundo tempo e brilhou. Deu assistência para o primeiro gol do Vitória no Brasileiro e entortou colunas tricolores.

Apesar da boa estreia de Neilton, Vitória perde para o Flu

Nem isso evitou mais uma derrota do Leão, que perdeu por 2 a 1 para o Fluminense no Maracanã, neste sábado, 3, e se manteve dentro da zona do rebaixamento, em 17º – até o fim da rodada, pode cair até a vice-lanterna.

Porém, a boa atuação de Neilton virou uma esperança para a reação do time, que, com o novato provavelmente como titular, vai buscar seu primeiro triunfo na quinta-feira, 8, diante do São Paulo no Morumbi.

Devagar

O primeiro tempo no Maraca começou devagar. Jogando fora de casa, o Vitória podia se gabar de conseguir anular o Fluminense, um dos melhores times da competição nas rodadas iniciais. Em compensação, nada criava no ataque, apesar de até ter sido capaz de ocupar bem o campo do rival.

O Tricolor sofria para fazer a saída de bola com qualidade, reflexo claro da perda do meio-campista Sornoza, lesionado. O jogo caminhou assim por mais da metade dos primeiros 45 minutos.

Mudou a partir de erros bobos do goleiro Fernando Miguel na saída de bola. Por coincidência (ou não), ele havia sentido tontura aos 21 minutos e o reserva Wallace chegou a se aquecer.

Aos 29, Miguel falhou na reposição e o Flu atacou com Henrique, que tocou para Gustavo Scarpa acertar o travessão. O lance de perigo inaugural da partida acordou a equipe carioca, que abriu o placar quatro minutos depois. Fernando Miguel lançou mal a bola para o lateral esquerdo Thallysson. O estreante até dominou, mas errou o drible na sequência e acabou desarmado por Gustavo Scarpa, que acionou Richarlison. O atacante chutou no contrapé de Miguel para estufar a rede.

O gol não despertou o Rubro-Negro, que terminou a etapa inicial com números ruins em todas as principais estatísticas: nenhuma finalização na direção da meta, 44% de posse de bola, aproveitamento de acerto de 81% nos passes (contra 89% do Flu) e apenas dois desarmes (o Tricolor fez sete). Tentativas de marcar? Só em chutes de fora da área.

As coisas poderiam melhorar no segundo tempo. Poderiam? A defesa do Leão tratou logo de espantar qualquer falsa experança. Aos quatro minutos, Leandro Salino entregou bola de bandeja para Richarlison, que cruzou rasteiro. Uma furada deplorável do zagueiro Alan Costa completou o serviço para o artilheiro Henrique, que tocou de canhota para ‘ceifar’ pela sexta vez no Brasileiro.

Especulado para iniciar o embate, Neilton só entrou aos 18 do tempo complementar. E mostrou qualidade superior aos demais colegas de time rapidinho. Aos 21, avançou em diagonal da esquerda para a direita e deu lindo passe para Kieza, que tocou por baixo de Júlio César para diminuir.

O atacante vindo do São Paulo ainda brilhou com outras boas iniciativas, de passes, dribles e finalizações. Não foi suficiente para evitar a derrota, mas para acender uma luz no fim do túnel rubro-negro.

Ficha Técnica

Fluminense 2x1 Vitória

Fluminense - Júlio César; Lucas; Henrique; Reginaldo; Léo; Orejuela; Renato (Matheus Alessandro); Wendel

(Luiz Fernando); Gustavo Scarpa; Richarlison

(Marcos Júnior); Henrique; Técnico: Abel Braga

Vitória - Fernando Miguel; Leandro; Salino (Gabriel Xavier; Renê Santos; Alan Costa; Thallyson;Patric; Uillian Correia; Cleiton Xavier (David); Gabriel Xavier; Paulinho (Neilton); Kieza; Técnico: Petkovic

Gols - Richarlison (Fluminense), Henrique (Fluminense) e Kieza (Vitória)

Cartões amarelos: Fernando Miguel , Leandro Salino, Fred, David e Paulinho (Vitória)

Público: 13.801 pagantes

Renda: R$ 248.700,00

