Apenas sete jogadores aparecem na reapresentação do Vitória

Faltam quatro dias para o término do ano. Porém, a temporada 2013 já começou para o Vitória. Na última quarta-feira, 26, parte do elenco rubro-negro - sete jogadores -, se reapresentou na Toca do Leão e deu início à pré-temporada do clube. Tamanha celeridade tem motivo. No próximo ano, o Leão espera 'abocanhar' ao menos um caneco dos quatro torneios que terá pela frente: a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.

Pelo menos este é o desejo e o objetivo do volante Michel. "Será um ano bastante puxado, várias competições. Então, temos que estar bem preparados e focados para honrar a camisa e o nome do Vitória", afirmou o paulistano de Pirituba, zona oeste da capital. Titular em 31 das 38 disputadas pelo rubro-negro na Série B deste ano, Michel valoriza o acesso, porém, espera que o clube "não sofra uma queda de produção no final do segundo semestre".

"Foi um final de ano que teve alegria (pelo acesso) e stress por conta da nossa queda de produção. Em 2013, temos que manter uma regularidade. Novos jogadores vão chegar, os garotos da base estão subindo. Temos tudo para montar uma equipe forte para brigar por títulos em todas as competições que disputarmos", ressaltou o volante, que garante estar em forma.

"Viajei para Fortaleza e depois, São Paulo. Comi bastante, mas não tenho tendência para engordar. Eu acho que estou bem. Vamos ver nos exames aí", disse, aos risos. Eram esperados na Toca do Leão 12 atletas na 'primeira etapa' da reapresentação - a segunda está marcada para o dia 3 de janeiro. Porém, apenas sete destes compareceram e deram início às baterias de exames (cardiológicos, fisiológicos e corporais).

Ausências - Estiveram no Barradão Reniê, Rodrigo Mancha, Michel, Neto Coruja, Mineiro, Leílson e Dinei. Alan Henrique, que era esperado somente no dia 3 de janeiro, antecipou a reapresentação. Já Douglas, Léo, Nino Paraíba, Gabriel Paulista e Lúcio Maranhão levaram falta.

Apenas, o novo contratado justificou. "Lúcio Maranhão alegou problemas com o voo. Eles tinham que se apresentar hoje (ontem) e o departamento de futebol está entrando em contato com eles para saber o que aconteceu", contemporizou o diretor de futebol Raimundo Queiroz. O técnico Caio Júnior só se junta ao grupo no dia 3 de janeiro. Além dele, outros sete jogadores chegam nesta data.

O goleiro Deola, o meia Arthur Maia e os atacantes Alan Pinheiro, Marquinhos (liberado por causa da morte do irmão), Índio, Adaílton e Marcelo Nicácio. Os três últimos estão em negociação com outras equipes e podem deixar o clube. O goleiro Gustavo, o lateral-esquerdo Mansur e o volante Gabriel Soares, na seleção sub-20, só devem retornar em meados de janeiro. Submetido a uma cirurgia para curar uma arritmia cardíaca, o atacante Willie passa bem. A previsão é que esteja à disposição em 30 dias.

