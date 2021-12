Apenas 2 jogadores da Copa BR sub-20 são usados no Vitória

Um grupo vencedor, mas que busca afirmação no time profissional. Dos pratas da casa que venceram a Copa do Brasil Sub-20 em 2012, apenas Gabriel Soares e Alan Pinheiro conseguiram vaga nos planos de Caio Júnior.

Na estreia do Baianão, nenhum campeão nacional foi titular no Vitória, mas Gabriel e Alan sentaram no banco e foram utilizados, assim como ocorreu no Nordestão. Com moral, ambos dão a receita para os demais conquistarem seus espaços.

Para Gabriel, é questão de agarrar a chance. "Temos um elenco com qualidade e será difícil conquistar espaço. Porém, Caio está dando chance na hora certa. Cabe a nós segurá-la", assegurou o volante.

Com três jogos no profissional, Gabriel sonha com a titularidade. "É uma escada. Consegui ser efetivado no e depois ser aproveitado no banco. Vou lutar agora para ser titular. É possível", completou.

Gabriel garante também que a dificuldade inicial da base é a de se manter no profissional. "É ruim quando somos testados e voltamos para a base novamente. É uma derrota, mas ninguém pode desistir", disse.

No elenco atual, o lateral Euller, o goleiro Gustavo e o volante Magal também foram campeões da Copa do Brasil, mas todos seguem lutando para fazerem suas estreias no ano.

Quem está com a moral elevada é o atacante Alan Pinheiro. Xodó do técnico Caio Júnior, o garoto já fez cinco jogos no ano e chegou a fazer um gol. Sentou no banco em 90% dos jogos do Vitória no ano.

"É trabalhar. No treino, atuar como se fosse final do campeonato. O Vitória fez excelentes contratações e as atividades ficaram dobradas para a base. Agora é conquistar espaço e aprender com os jogadores mais velhos", receitou.

Para Caio Júnior, é questão de tempo para o torcedor ver atletas da base em ação. "Não esqueci o poder daquele time sub-20. Temos Alan, Gabriel e Magal no elenco. É ter paciência com eles e saber a hora certa de aproveita-los", garantiu.

Base - De fato, este ano a base não conseguiu o sucesso das temporadas anteriores. Em 2012, o Vitória já havia aproveitado 14 atletas oriundos da base, no mesmo número de jogos realizados em 2013 (10).

Já na temporada atual, entre Nordestão e Baiano, Caio Júnior colocou 8 atletas que vieram da base, contando com os rodados Gabriel Paulista e Marquinhos, além de Arthur Maia e Léo, que estão atualmente emprestados.

Em 2012, cinco atletas da base eram titulares, enquanto este ano Gabriel Paulista é o único no Estadual. Porém, a questão pode ser de concorrência e não de oportunidades. Ano passado, apenas dois reforços eram titulares. Atualmente são cinco.

