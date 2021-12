O Vitória teve mais uma atuação apática e foi goleado novamente, desta vez pelo Grêmio por 4 a 0, na noite deste domingo, 12, na Arena do Grêmio, se complicando de vez no Brasileirão. Diante do time reserva do técnico Renato Gaúcho, o Leão não conseguiu se impor, foi dominado pelo adversário e agora está na 16ª posição da competição, com 19 pontos conquistados.

Apático, Vitória é dominado e goleado pelo Grêmio

Os donos da casa dominaram o jogo desde a etapa inicial e logo abriram o placar com o meia Douglas, após duas tentativas. Em seguida, o volante Jailson ampliou o marcador em um belo chute de fora da área sem chances de defesa para o goleiro Ronaldo.

O Leão pouco fez durante todo o confronto e levou o terceiro gol na segunda etapa. Após bom passe do meia Marinho, o jovem atacante Pepê marcou, em um belo chute que desviou na defesa rubro-negra antes de estufar as redes. No final, o meia atacante Éverton que tinha acabado de entrar no jogo, marcou o quarto gol dos gaúchos, dando números finais ao duelo.

A equipe rubro-negra volta à campo diante do Palmeiras, no próximo domingo, 19, às 16h, diante do Palmeiras, no estádio Barradão, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O primeiro tempo se iniciou com o Grêmio atacando o Vitória com bastante intensidade. E não demorou para a equipe gaúcha abrir o placar da partida. Logo aos 11 minutos, o meia Douglas cabeceou para boa defesa do goleiro Ronaldo, mas pegou o rebote a marcou o primeiro gol do jogo.

O Leão assustou os 14 minutos, em uma boa cabeçada do zagueiro Kanu. No entanto, logo em seguida, demonstrando toda superioridade no duelo, o Tricolor gaúcho ampliou. O volante Jailson apareceu bem no ataque, chutou de longe e anotou o 2 a 0 para o Grêmio no placar.

Já na segunda etapa, o Leão tentou voltar com uma postura melhor e chegou com perigo no primeiro minuto. O meia atacante Neilton fez uma boa trama ofensiva e chutou para excelente defesa do goleiro Paulo Victor.

Mas a partir daí, o Grêmio voltou a dominar as ações do duelo. Em duas cobranças de falta de Jael e Matheus Henrique, respectivamente, o Tricolor assustou o arqueiro do Leão. De tanto insistir, a equipe gaúcha fez o placar da partida virar goleada.

O jovem atacante Pepê, aos 12 minutos, marcou um belo gol, ao chutar de fora da área e contar com o desvio no lateral-direito Jeferson, para vencer Ronaldo. Já no fim do confronto, o meia atacante Éverton, que havia entrado na partida, marcou o quarto tento do Grêmio, em um rebote após finalização de Jael, encerrando a partida em 4 a 0 para o Tricolor gaúcho.



