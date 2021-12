Aos 14, craque do Barça foi 'ignorado' por meia do Vitória

O jornal Folha de S. Paulo publicou nesta quinta-feira, 27, uma interessante história envolvendo um dos principais jogadores da Espanha, o meia Iniesta, e o Esporte Clube Vitória.

Segundo a matéria do jornalista Rafael Reis, a equipe sub-15 do rubro-negro baiano enfrentou a, até então, promessa da base do Barcelona pela semifinal da Nike Premier Cup sub-15, na Espanha.

Neste jogo, o técnico do time sub-15 do Vitória, Mário Morais, determinou que o meia Leandro Bonfim marcasse o "camisa 4", que concentrava as jogados da equipe catalã. "Professor, ele que é o volante, ele que tem me marcar", teria dito Leandro para Morais, segundo o treinador.

Ainda segundo Morais, Iniesta era um garoto pequeno e franzino, que, em suas palavras, "não passaria em nenhuma peneira no Brasil por causa do corpinho".

No jogo contra o Vitória, foi Iniesta que iniciou a jogada do primeiro gol do Barcelona, que venceu a partida por dois a zero. No lance, o meia do Barça tabelou, driblou dois adversários e deu o passe para o gol.

Veja o lance da jogada de Iniesta contra o Vitória (a partir de 5 segundos):

"Normal seria me marcar" - Leandro Bonfim, que atualmente joga pelo Audax do Rio de Janeiro, diz que não marcou Iniesta naquele confronto porque "a gente jogava no mesmo esquema e eu tinha que ir para o ataque também. Ele era volante, o normal seria me marcar".

Para o treinador Morais, que atualmente dirige o time Salvador FC, a lembrança deste confronto contra o jovem Iniesta ainda serve de inspiração sempre que alguém vem lhe apresentar algum garoto como "craque".

"Sempre uso ele como exemplo quando chega um pai e um empresário querendo me vender jogador, falando que é craque. Falo que craque mesmo era aquele menino número 4, que era todo franzino e matava o jogo."

