Ao ser apresentado, VR3 diz que está focado 100% com o Vitória

Anunciado na segunda-feira, 11, como novo reforço do Vitória, o zagueiro Victor Ramos teve a contratação oficializada em apresentação na Toca do Leão, em Salvador. Em sua quarta passagem pelo Rubro-Negro, o defensor de 29 anos se disse feliz por voltar ao clube que o revelou.

"Um Victor Ramos mais experiente, mais rodado e focado 100% com o Vitória. Estou muito feliz de estar retornando aonde tudo começou. Quero chegar para agregar ao elenco", afirmou VR3, em entrevista coletiva na tarde desta terça, 12.

Apesar de estar sem jogar desde o início do mês, quando encerrou contrato com o Guarani, o zagueiro afirmou que está pronto e quer ajudar o Leão a sair da má fase. "Gosto de desafios em minha vida. Eu conheço o Vitória há muito tempo, desde os 11 anos. Quero poder estar contribuindo com minha garra, por que sei o que esse manto representa para mim".

Victor Ramos chega ao clube para reforçar um setor com desempenho ruim na temporada. "Sempre que acontece alguma coisa, acabam colocando a culpa na defesa, isso é normal. Futebol é pressão e eu vim para somar, não sou melhor que ninguém. Não é pela minha história, pelas minhas passagens que eu sou melhor que um ou outro. No final, o que importa é voltarmos para a primeira divisão", falou Victor Ramos.

Ao ser questionado sobre o extracampo, o defensor garantiu que está mais responsável. "A tendência do ser humano é amadurecer, o que aconteceu ficou no passado. Hoje eu tenho quase 30 anos, estou mais família, mais maduro e mais focado no meu trabalho. Festa vai ter, mas meu pensamento principal é levar o Vitória ao seu devido lugar".

Com contrato de produtividade, o atleta falou sobre as cláusulas que foram acordadas entre as partes. "O clube tem que precaver, não está errado. No final, acabou ficando bom para todos, a diretoria entendeu meu lado. Espero poder dar esse retorno positivo ao clube que eu tanto amo e para toda a nação Rubro-Negra", garantiu.

No final da coletiva, VR3 ainda brincou e tirou um sarro com o arquirrival Bahia. "Se eu chegasse uma semana antes, já dava para pegar o Ba-Vi. Estava doidinho para ganhar deles, tirar essa hegemonia e tudo voltar a ser como era antes".

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo