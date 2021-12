Antes de viagem para Curitiba, Vitória treina na Toca

A manhã desta sexta-feira, 27, foi de treino na Toca do Leão. Na última atividade antes da viagem para Curitiba, onde o Vitória enfrenta o Atlético-PR, no domingo, 29, às 18h30, o comando ficou sob a responsabilidade do assistente técnico Éder Bastos. O treinador Ney Franco esteve ausente por conta de um compromisso.

Os jogadores fizeram um trabalho de fundamentos com bola, incluindo marcação. Em seguida, eles realizaram um rachão. O único gol da atividade foi feito pelo atacante Marquinhos.

A delegação do rubro-negro seguiu para a capital paranaense no início da tarde. O desembarque estava previsto para as 16h56, segundo assessoria do clube. A novidade na lista de relacionados é o jovem Marcelo, da equipe sub-20. Ele substitui o volante Magal, que pediu dispensa após alegar problemas pessoais.

adblock ativo