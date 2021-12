Anselmo Ramon faz exames e já treina com elenco do Vitória

Uma cara nova apareceu nos treinos do Vitória, na manhã deste sábado, 11, na Toca do Leão. Trata-se do atacante Anselmo Ramon. O atleta realizou exames e foi a campo para participar das atividades executadas na manhã chuvosa em Salvador.

Nos próximos dias o atacante deve ser apresentado oficialmente pela diretoria e ter seu nome publicado no Boletim informativo diário da CBF (BID).

O técnico Claudio Tencati dividiu dois times para treino tático, com foco na organização do time na parte ofensiva e defensiva. Tencati trabalhou também cruzamentos e finalizações com laterais, meio campistas e atacantes. Os defensores fizeram uma movimentação dos fundamentos defensivos.

O preparador de goleiros recém chegado, Luciano Júnior, fez treino específico com os goleiros Caíque, Ronaldo, João Gabriel e Lucas. Com faringite, o atacante Neto Baiano foi medicado e afastado dos treinos.

Neste domingo, 12, Claudio Tencati concluirá a preparação e no começo da tarde a delegação embarca para Campinas.

