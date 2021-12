Anselmo Ramon avalia mudança para a Fonte Nova: "Vai ser muito importante"

O assunto do dia nos bastidores do Vitória não poderia ser outro. Depois de meses de negociação, finalmente o clube e a Arena Fonte Nova chegaram em um denominador comum e mandará seus jogos no praça esportiva por três anos.

Nesta segunda-feira, 9, o atacante Anselmo Ramon, que participou da coletiva de imprensa na Toca do Leão, falou sobre a mudança de mando de campo que ocorrerá no Leão nas próximas três temporadas.

O camisa 9 do Rubro-Negro ainda comentou a importância da Arena para o time que busca a reabilitação na Série B do Brasileirão. Ele também relembrou a campanha de destaque que o Leão fez na última vez que disputou a Segunda Divisão, em 2015.

"Se for para a melhora do Vitória, do clube, da instituição, vai ser muito importante. Sabemos da grandeza que é a Arena Fonte Nova, então esperamos poder fazer um bom jogo lá. Lembrando também que, em 2015, o Vitória subiu lá. Então, isso é muito importante, energia positiva. Esperamos que este ano possa acontecer da mesma forma como foi 2015", comentou.

Na mesma temporada, a equipe baiana conquistou o acesso à elite do Brasileirão dentro da Arena, em partida contra o Luverdense que atraiu mais de 40 mil pessoas ao estádio, na ocasião. Além da conquista, a Fonte Nova foi 'pé quente' para o Vitória que não perdeu nenhum dos quatro jogos que disputou, obtendo três triunfos e um empate.

Por isso, a expectativa é que mais torcedores passem a acompanhar os jogos do Rubro-Negro na Segundona. No momento, a média de público da equipe na competição é de, aproximadamente, 4.600 pagantes.

"Acho que sim, a gente vem vivendo um bom momento, e o torcedor sempre nos apoiando. Até aqui mesmo (Barradão), vem enchendo. Tenho certeza que, com o apoio deles, a gente vai vencer a equipe do Guarani", cravou Anselmo.

Questionado sobre a possibilidade da mudança afastar alguns torcedores mais fiéis que optam por assistir os jogos no 'Santuário Rubro-Negro', Anselmo Ramon garantiu que prefere ser otimista e ver o ocorrido com bons olhos.

"A gente sabe que nunca agrada a todos. Então foi uma decisão do clube. Nós, jogadores e torcida, temos que olhar pelo lado positivo. Se for para melhorar, esperamos que eles nos apoiem e compareçam, que a gente vai fazer de tudo para conquistar uma vitória no sábado", afirmou.

Vitória e Guarani se enfrentam neste sábado, 14, às 16h30, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 22ª rodada do Brasileirão Série B.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

