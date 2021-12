Anselmo Ramon avalia evolução pessoal e parceria com Caicedo

Após três triunfos consecutivos jogando em casa, o clima dentro da Toca do Leão está o mais favorável possível. No entanto, apesar do retorno da confinça, o artilheiro do Vitória na Série B, Anselmo Ramon, que participou da coletiva de imprensa nesta terça-feira, 13, projetou um jogo duro para a partida de domingo, 18, diante do CRB.

"Na verdade, a gente vem com a terceira vitória seguida dentro do Barradão. Isso nos traz confiança, para o torcedor também, para comparecer. Contra o CRB, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, time que vem de uma vitória fora de casa. Tem que entrar concentrado para não ser surpreendido. Buscar envolver o time deles e fazer o que a gente vem fazendo dentro de casa", falou.

O camisa 9 ainda falou da crescente que vem tendo na temporada. No Guarani, clube em que começou o ano, o atleta não chegou a marcar nenhum gol nas seis partidas em que disputou. No Rubro-Negro, ele já anotou quatro gols nessa competição.

"Cheguei um pouco abaixo, isso é nítido. Não só eu como toda equipe vem crescendo. Espero continuar trabalhando da forma que a gente vem fazendo, numa crescente muito boa. Só que não está sendo o necessário. Precisa crescer mais ainda e trabalhando mais para tirar o Vitória dessa situação", pontuou Anselmo.

Além de sua própria evolução, a chegada de algumas peças no elenco tem reforçado o desenvolvimento do atacante. No último jogo, a parceria com o equatoriano Jordy Caicedo pareceu surtir efeito no esquema tático de Carlos Amadeu.

"Podem confiar que a gente está trabalhando. Sabe que não é fácil. Série B é uma competição muito difícil, mas a gente vem trabalhando para crescer na competição. Eu e Caicedo são características um pouco diferentes. Ele é um atacante um pouco rápido eu sou mais centralizado gosto de fazer o pivô. Acho que está casando legal", analisou.

O atleta ainda elogiou o comandante Carlos Amadeu, que estreou com o pé direito. "Deixa a gente bem à vontade, mas cobra também. Até quando acabam os treinamentos, ele procura conversar com alguns atletas e passa confiança para todos. Isso é importante para crescer na competição".

Ao final da entrevista, Anselmo Ramon comentou sobre o desfalque do lateral-esquerdo Chiquinho, que deixou o campo ainda no primeiro tempo da última partida. Ele foi diagnosticado com uma lesão grau 1 na coxa direita. "É um jogador de qualidade, mas a gente sabe que no elenco tem jogadores que podem substituir à altura. Esperamos que possamos fazer um bom jogo e buscar a vitória que vai ser muito importante para a gente subir na tabela", concluiu.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

