André Lima será operado nesta sexta-feira em Salvador

Depois de se machucar em sua partida de estreia com a camisa do Vitória, o atacante André Lima foi liberado pelo Beijing Gouan para passar pelo processo cirúrgico em Salvador. A operação será realizada nesta sexta-feira, 8, e o local, no entanto, ainda não foi definido.

O rubro-negro precisava da autorização do clube chinês pelo fato de estar atuando por empréstimo na Toca do Leão.

André fraturou o joelho esquerdo na partida contra o Coritiba, no dia 28 de julho, com apenas 15 minutos em campo após substituir Dinei.

Ele foi avaliado ainda na capital paranaense e a previsão inicial era de quatro meses fora de combate. Mas após a realização de um exame mais minucioso, o departamento médico do Vitória constatou que a lesão era muito mais grave.

Os médicos do clube afirmam que ainda é não é possível prever uma data para o retorno e o centroavante dificilmente volta aos gramados ainda esse ano.

Para a posição, o Vitória conta ainda com Dinei, Rômulo, Giancarlo e Pedro Oldoni.

