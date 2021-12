André Lima se firma como titular no ataque do Vitória

Referência no ataque desde que voltou aos gramados após um período tratando de uma inflamação no pé esquerdo, o centroavante André Lima pode ser um nome importante também para manter unidade no elenco.

Primeiro, porque está conseguindo fazer gols. Contra o Atlético-Go marcou pela segunda vez desde que voltou da lesão: ao todo, foram seis jogos que disputou, a maioria como reserva. Só foi titular nas duas últimas partidas.

Segundo, porque é um atleta de liderança, que está na equipe desde o início da temporada e tem bom relacionamento com torcida e elenco.

E terceiro, porque outros nomes no ataque não estão disponíveis – como o caso do colombiano Santiago Trellez – estão entrando num rodízio – como Neilton e David – ou vêm se recuperando de lesão – como Kieza, afastado por cerca de três meses.

Por isso, a tendência é que André Lima continue como titular nas próximas partidas e como um ingrediente importante para que o time do técnico Alexandre Gallo continue ‘dando liga’ no Campeonato Brasileiro.

E o resultado precisa vir no próximo compromisso do Vitória, amanhã, contra o Vasco, às 21h45, no Barradão. Ainda na zona de rebaixamento, o Leão necessita de um triunfo para pensar em sair dela.

Na última vez em que se encontraram no Barradão, pela Copa do Brasil deste ano, o Vitória venceu por 1 a 0. Mas André Lima acredita que a partida desta quarta-feira, 12, será bem diferente.

“Já vencemos eles, mas era um momento diferente. Éramos líderes absolutos do Campeonato Baiano. Hoje é o oposto, estamos na zona de rebaixamento. Vamos trabalhar forte para repetir o resultado da Copa do Brasil”, disse.

Para o atacante, vencer no sábado, 8, foi crucial para motivar a equipe. “Antes do jogo eu falei que uma coisa importante era ganhar do Atlético-GO para chegar com confiança contra o Vasco. Contamos com o apoio da torcida, o grupo está bem concentrado”, disse o jogador.

Willian Farias fora

Capitão do time, Willian Farias foi diagnosticado com uma distensão no ligamento colateral do joelho direito e ficará afastado por três semanas, segundo o gerente médico do clube, José Olímpio Azevedo. Yago, que também saiu machucado do jogo no domingo, não teve lesão apontada nos exames.

