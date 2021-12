André Lima não fica mais no Vitória e Arthur Maia pode sair

A história do atacante André Lima no Vitória durou apenas um jogo. Ou melhor, 12 minutos de uma partida. O Vitória desistiu do jogador, que passou seis meses se recuperando de uma lesão no joelho, sofrida logo na sua estreia com a camisa rubro-negra, em julho de 2013.

"Todos sabem que eu gostaria muito de ficar, mas eles (diretoria) não quiseram. Estou retornando para a China", resumiu o atleta, que pertence ao Beijing Guoan.

Quem também pode sair do clube, mas por empréstimo, é o meia Arthur Maia. O América de Natal voltou a procurar o Vitória solicitando a contratação. O prata da casa novamente não agradou no início da temporada e a diretoria confirma o interesse do Dragão, mas garante que não tem nada definido.

Força máxima

Como foi adiantado pelo goleiro Wilson, o Leão terá o time principal na abertura da segunda fase do Baianão. Na sexta-feira, 7, o técnico Ney Franco escalou o meio com três volantes e Escudero.

O Leão entra em campo com Wilson, Ayrton, Salustiano, Rodrigo Defendi e Juan; Luiz Gustavo, Mauri, Cáceres e Escudero; Marquinhos e Dinei.

