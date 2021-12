André Lima lamenta lesão e pede desculpas à torcida

Aposta mais recente do Vitória para aumentar o seu poderio ofensivo, o atacante André Lima sofreu uma grave lesão no joelho no jogo do último domingo, 28, contra o Coritiba, e frustrou os planos do time baiano.

Nesta terça-feira, 30, o jogador, que não deverá se recuperar a tempo de voltar a jogar pela Série A do Campeonato Brasileiro, falou pela primeira vez sobre o seu infortúnio e prometeu à torcida do Leão que fará de tudo para voltar a vestir a camisa rubro-negra.

"Tenho que pedir desculpas ao torcedor. Queria estar jogando e fazendo gols, mas tenho que focar na recuperação. Tenho dois anos de contrato na China. Tudo é possível. Por onde passei, sempre me identifiquei ao máximo e não vai ser aqui que será diferente. Penso na prorrogação do contrato. O que eu tiver que fazer para pagar isso, vou fazer", disse André Lima.

Embora dependa ainda de liberação do Beijing Guoan - clube chinês com quem ainda tem dois anos de contrato - para ser tratado pelos médicos do Vitória, o centroavante adiantou que confia na estrutura do time baiano para que a sua recuperação seja bem sucedida.

"A minha confiança é plena no clube, que tem estrutura para isso. Estamos conversando para saber o que será feito. O clube da China é detentor do meu passe e precisa ser avisado. Essa parte burocrática, sinceramente, não tenho cabeça para pensar. Fui muito bem acolhido aqui, recebi mensagens da torcida, de carinho, respeito, e agradeço. Posso dizer que vou fazer o máximo para voltar o mais rápido possível. Não é uma operação simples. Agora é esperar para ver o que acontecer. Não é o que nós queríamos. Infelizmente aconteceu. Futebol é assim. Sou um guerreiro", finalizou.

adblock ativo