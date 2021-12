André Lima garante presença no clássico decisivo

Mesmo sem estar plenamente recuperado da fascite plantar, que faz o centroavante se contorcer de dor quando bota o pé no chão todo dia de manhã, André Lima garante sua presença na final do Campeonato Baiano, neste domingo, 7, às 16h, no Barradão.

André Lima, centroavante do Leão André Lima, centroavante do Leão

O atacante disse que está disposto a jogar no sacrifício e que, mesmo com dores, vai treinar neste sábado, 6, antes de receber novos analgésicos para entrar em campo. Vale lembrar que ele já tomou uma infiltração para melhorar a dor.

“Estarei à disposição com dor ou sem dor, com pé ou sem pé, porque é um jogo muito importante. É uma final de Copa do Mundo pra gente”, explicou o jogador.

10 10

André conta que a adesão da torcida, que já garantiu mais de 25 mil ingressos para o jogo deste domingo, serve como estímulo para o elenco.

“A torcida comprou nossa guerra, vai ter um mar vermelho aqui no Barradão”, antecipou. “E realmente esse é o espírito. É uma guerra, mas do bem, a gente espera estádio lotado, o bicho vai pegar. Nosso torcedor é o 12º jogador, quando todo mundo grita numa voz só isso contagia os jogadores”, discursou.

A participação de André Lima também serve como um amuleto da sorte para o Leão: em todos os jogos que fez gol, o Vitória sagrou-se vencedor. E, quando se trata de Ba-Vis disputados, ele está a 100%: nos dois em que jogou, o Rubro-Negro triunfou.

“É coincidência”, disse aos risos. “Mas eu quando tô dentro de campo, me esforço ao máximo pra que nosso time saia com a vitória. A essa coincidência eu não me apego, é coisa de momento. Mas espero que continue assim”.

Chances melhores

Além da “coincidência” e do bom faro de gol – nesta temporada foram 10, sete deles no Baiano – , a experiência do atleta em jogos decisivos também vem a calhar.

“Eu já estou com 32 anos; de futebol profissional, mais ou menos uns 12. Já estou acostumado com isso. A gente conversa com os mais novos para que não se deixem levar pela cobrança das outras pessoas. Graças a Deus eu posso dar o meu melhor, independentemente do momento”.

Com o provável retorno de André Lima, o Vitória fica com mais um homem de referência no ataque. No último Ba-Vi, o Leão começou jogando com o ataque improvisado, e, abafado pelo Bahia, criou pouco e acabou sofrendo o gol.

No segundo tempo, após a entrada de Rafaelson como centroavante, dando maior presença de área ao ataque, o rubro-Negro conseguiu se mostrar mais eficiente e conseguiu o gol de empate.

André Lima garante que cumpre muito bem esse papel por conta de suas características. “Não jogo pelos lados porque não tenho velocidade pra isso, nunca fui homem veloz como David ou Paulinho. Jogo centralizado, como pivô. Meu tiro é curto, de cinco metros, para rebotes. Tiro longo, de 40 ou 50 metros, pode esquecer”, finalizou, aos risos.

