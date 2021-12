André Lima faz exames médicos e assina com o Vitória

O atacante André Lima, mais novo reforço do Vitória para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, chegou à Toca do Leão nesta terça-feira, 16, e já iniciou a bateria de exames médicos.

O jogador já assinou contrato com o Leão, mas ainda passará por um teste de esforço nesta quarta-feira, 17. Em seguida, será apresentado oficialmente pelo rubro-negro.

"A expectativa é muito grande de fazer um grande trabalho. O Vitória é uma equipe grande e está com um ótimo plantel. Estou chegando para ajudar e para somar. A ideia é ajudar a chegar onde queremos, que é se manter entre os quatro", disse André Lima, ao desembarcar em Salvador, por volta das 12h40.

Se for regularizado a tempo, o novo centroavante do Leão poderá estrear já no próximo domingo, 21, no clássico contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Aos 28 anos, André Luiz Barretto Silva Lima estava defendendo o Beijing Guoan, da China, e chega emprestado até o final do ano. O jogador ganhava R$ 300 mil no futebol chinês e o Vitória vai arcar com metade deste salário.

Na Ásia, não estava vivendo sua melhor fase. Era reserva e fez apenas dois gols em 14 jogos. Sua última partida foi no dia 29 de junho.

No Brasil, o atacante atuou em grandes clubes como Vasco, Botafogo, São Paulo, Fluminense e Grêmio, a último camisa que vestiu antes de ser transferido para a China. Suas principais conquistas são o Brasileirão de 2008, pelo São Paulo, além da Copa do Brasil de 2007, quando defendia o Botafogo.

