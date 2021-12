André Lima fala sobre gols e comenta forma física após lesão

Os dois gols marcados nos últimos dois jogos fizeram André Lima se igualar a Yago como o terceiro artilheiro do Vitória na temporada. Apenas Denílson, com dez, e Neilton, com 15, balançaram a rede mais vezes que o camisa 99 do Leão.

André Lima poderia até ter guardado mais bolas na rede, porém uma lesão no pé deixou o atacante de molho por quase dois meses. Nesta segunda-feira, 14, na reapresentação do elenco, o Imortal concedeu entrevista coletiva e lamentou ter perdido jogos importantes da temporada.

“Na verdade, não é fácil ficar do lado de fora, principalmente como foi o meu caso, que fiquei fora das partidas que eram cruciais para a gente. (...) Não é fácil ficar parado e voltar de uma hora para outra, mas é o que o Vitória tem hoje”, destacou o atacante, que ainda se colocou para atuar no sacrifício em prol do time.

“Eu sou o tipo de jogador que se você perguntar se quer jogar com a perna quebrada, já sabe qual vai ser minha resposta”, disse o atacante, que inclusive retornou aos gramados antes do tempo previsto pelo departamento médico.

Além dos gols marcados nos dois jogos após o retornar aos gramados, André Lima também chamou atenção de alguns torcedores pela forma física. Questionado sobre o assunto, o atacante não fugiu da resposta e usou as bolas na rede para se respaldar.

“Não me incomoda nem um pouco. Eu sei das minhas dificuldades, sei das minhas limitações, mas dentro de campo eu tento fazer o meu melhor. (...) Os números falam por si só. Hoje eu tenho esse respeito, esse carinho dos companheiros. O treinador confia em mim plenamente”, disse.

Metas

Em cinco meses de futebol, André Lima já marcou mais da metade dos 15 gols que fez quando foi artilheiro do Vitória em 2017. Ultrapassar esse número, no entanto, não foi colocado como prioridade para o camisa 99.

“Tirando as metas particulares, que acho que todo jogador tem, minha meta primeiramente é ajudar o Vitória. Deixar um pouco de lado o ‘eu’ e pensar no ‘nós’, para que no ano que vem o Vitória continue com sua trajetória”, projetou o jogador, antes de dividir com os companheiros o mérito pelas bolas na rede.

“É claro que, quando você faz gols aparece mais, mas eu não jogo sozinho. Preciso muito dos meus companheiros para fazer meu trabalho. Tudo é um conjunto”.

A próxima oportunidade para André Lima aumentar a lista de gols marcados será na quarta, 16, pela Copa do Nordeste. Às 19h15, o Rubro-Negro visita o Sampaio Correia, no Estádio Castelão, em São Luís. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da competição regional.

adblock ativo