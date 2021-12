André Lima é operado e vai ficar 6 meses longe dos gramados

O atacante André Lima foi operado na manhã desta sexta-feira, 9, no Hospital São Rafael, depois da liberação da equipe chinesa Beijing Gouan para que o atleta tratasse o problema em Salvador.

O procedimento foi realizado pelos médicos do Vitória, Wilson Vasconcelos e Rodrigo Vasco da Gama, e Humberto Lima Júnior, e, de acordo com os profissionais, a previsão é que ele fique longe do futebol por pelo menos seis meses.

O processo cirúrgico durou duas horas e foi considerado um sucesso pela equipe médica. Ele vai permanecer internado até domingo, 11, quando receberá alta médica e permanece em Salvador com a família.

André se machucou na sua partida de estreia com a camisa do Vitória, contra o Coritiba, no dia 28 de julho. Com apenas 12 minutos em campo, ele tentou uma disputa de cabeça e caiu de mau jeito e fraturou o joelho esquerdo.

