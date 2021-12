André Lima é apresentado oficialmente, mas não joga o Ba-Vi

Pelo menos para o Ba-Vi do próximo domingo, 21, na Arena Fonte Nova, o novo reforço do Leão vai ficar na torcida. Mesmo com a documentação encaminhada e a possibilidade de ficar regularizado ainda nesta sexta-feira, 19, o atacante André Lima vai preferir arrumar um lugar na arquibancada para ver seus novos colegas em ação.

"Pedi o ingresso pro Raimundo. Não sei se ele vai conseguir, pois fiquei sabendo que teremos casa cheia. Posso garantir ao torcedor que com certeza estarei lá. Eu e minha esposa torcendo pelo vitória. Se for possível, quero estar no vestiário dando apoio antes do jogo começar", disse o centroavante.

Apesar de admitir a ausência no primeiro clássico do Brasileirão, André Lima não esconde o desejo de estar em campo o mais breve possível. Poderia até ser no Ba-Vi, mas o jogador preferiu aprimorar o ritmo e condicionamento físico nos próximos dias. Para ele, em uma semana estará pronto para vestir a camisa rubro-negra.

"Na minha primeira entrevista antes de chegar, disse que estava preparado para o Ba-Vi. Se me perguntarem, eu nunca vou dizer que não quero jogar. Trata-se de um clássico e todo mundo quer participar. Seria um prazer estrear, mas preciso ter os pés no chão. Preciso de mais ritmo. Ainda tem muitos Ba-Vis pra disputar. Desta vez, estarei na torcida", disse.

Na verdade, de acordo com o contrato, André Lima só terá mais um Ba-Vi pela frente. Seu vínculo com o Leão é por empréstimo até o final do ano. O atleta tem mais dois anos de contrato com o Beijing Guoan, da China. Entretanto, o atacante não esconde o desejo de assinar por mais tempo com Vitória, antes mesmo de estrear.

"No Grêmio, assinei um contrato de seis meses e acabei ficando por três anos. Eu queria um empréstimo de mais tempo no Vitória. Porém, vamos ver se até dezembro conseguimos alguma coisa, como o Vitória me comprar. Quem sabe não fico de vez...", deixou no ar o novo concorrente de Dinei.

Yakissoba, tô fora! - Apesar de se mostrar feliz com o tratamento e estrutura no Leão, tanta vontade de ficar no Brasil tem outros motivos. André Lima não conseguiu se adaptar aos costumes chineses. Da comida a problemas de locomoção, o atacante não nega que não quer mais atuar na China.

"Eu não gosto de comida chinesa, cara. Isso foi um grande problema para mim. Mas também tive muitos outros problemas de adaptação. Minha rotina era treino, casa, casa e treino. Lá, eu nem podia dirigir. Tinha de fazer teste escrito em chinês para conseguir pegar uma habilitação. Tinha que ir ao treino com aquelas motinhas, algo inadmissível", reclamou.

Pelo menos no Vitória André Lima tem amigos para ajudar na adaptação. Desde moleque o centroavante conhece o goleiro Wilson, amigo dos tempos em que jogava futsal no Rio. O atacante também trabalhou com Escudero no Grêmio e chegou até a ser treinado por Caio Júnior no Tricolor Gaúcho, mesmo que por apenas duas semanas.

adblock ativo