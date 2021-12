O atacante André Lima voltará a vestir a camisa do Vitória nesta temporada. O jogador foi apresentado nesta quarta-feira, 25, na Toca do Leão, e falou em reconstruir a sua história no Leão. Isso porque ele teve passagem pelo clube em 2013, quando atuou por apenas 13 minutos com a camisa do Leão antes de se lesionar e não mais atuar pelo Rubro-Negro.

Da Redação

André Lima é apresentado e fala em reescrever história no Leão

Na coletiva de apresentação, o atleta falou sobre a última passagem pelo clube. André disse que não será possível apagar a história no clube, mas sim reescrevê-la. "Apagar é uma palavra que a gente não consegue, é uma coisa que infelizmente aconteceu, mas acho que vai servir de exemplo. Exemplo de homem, de clube que me trata como jogador, um exemplo de guerreiro, do jeito que eu sou, onde muita gente achou que eu não voltaria a jogar em alto nível, mas graças a Deus eu pude quebrar esse obstáculos todos, ", disse o atleta. "Fico muito feliz em retornar ao Vitória para escrever essa minha história. Tô muito feliz em poder voltar", completou.

Apresentado, o jogador se disse apto para jogar já nesta quinta-feira, 26, quando o time enfrenta o Sergipe-SE pela estreia oficial do Rubro-Negro na temporada, pela Copa do Nordeste. "Eu tava fazendo pré-temporada no Atlético (Paranaense), me apresentei normalmente, tava treinando, tô bem fisicamente, tô apto a jogar. É claro que a questão de conhecer um ao outro pesa um pouco, mas quando a bola rola a gente esquece tudo e dá um jeito. Então eu estou à disposição, só não treinei ontem, por causa da viagem", contou.

André Lima chega para brigar por uma posição no ataque do time com o chileno Pineda, Daivid e Kieza. O jogador disse que vai brigar pelo seu espaço, mas respeitando os companheiros. "Concorrência sempre tem que ter, uma disputa sadia, que só o clube ganha. E eu vou buscar meu espaço, respeitando meus companheiros, mas o mais importante é quem tem que sair vencendo é o Vitória", disse.

Depois do duelo desta quinta, o Leão já tem outro compromisso pela frente neste domingo, 29, às 16h, quando fará a estreia no Campeonato Baiano, contra o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

